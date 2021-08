Neppure il caldo di agosto riesce a fermare l’attivismo di Maavi e della sua presidente Enrica Montanucci. Ieri sera in un post su Facebook si è infatti scatenata con i “telegiornali che nei giorni di ferragosto favoleggiavano di una ripresa totale del turismo solo perché agriturismi e hotel in località turistiche hanno registrato il pieno assoluto”.

Montanucci subito seguita da associati e adv chiede maggiore attenzione da parte dei grandi media, perché parlare di ripresa totale “genera confusione nella clientela e ci mette in condizione di avere una posizione poco chiara agli occhi del Governo”. Governo che, aggiungiamo noi, potrebbe decidere a fine mese un allentamento dei limiti lasciando aperto qualche “varco turistico”.



La presidente Maavi nel suo lungo post chiude spiegando ancora una volta che “in 18 mesi non abbiamo avuto un giorno di normalità. Con la politica esageratamente prudente del nostro ministro della Salute abbiamo visto sparire i nostri clienti. Chiediamo dignità per il turismo organizzato”. La battaglia continua. (r.v.)