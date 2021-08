Napoli, truffa in agenzia: ADV Unite condanna i mancati controlli

Anche ADV Unite, l’associazione di dettaglianti basata a Napoli, prende posizione sul caso dell’agenzia della città partenopea che nei giorni scorsi sembra aver abbandonato i suoi clienti senza confermare le loro prenotazioni.

“Ci rincresce notare - scrive ADV Unite in una nota - che l’agenzia che ha lasciato a terra numerosi passeggeri, la scorsa settimana, non aveva il fondo di garanzia: questo è l’ennesimo segnale che mancano i controlli e quindi le garanzie per i clienti. Noi come ADV Unite/ Aidit Campania siamo sempre vigili sulla correttezza delle agenzie con una forte presenza sul territorio che “tutela” i passeggeri di fronte a imbrogli”.



Accanto a questa vicenda, l’associazione sottolinea anche come, grazie a suo intervento, siano stati potenziati i controlli negli aeroporti per verificare i documenti necessari.



“Abbiamo sollecitato i ministeri interessati ad intervenire – spiega ancora ADV Unite nella nota -. A Napoli oggi sono intervenuti sia in partenza dall’Egitto per l’Italia bloccando 8 passeggeri, sia dall’Italia verso l’Egitto, dove, grazie ad un nostro associato, la polizia ha presenziato in forze identificando tutti i passeggeri. Passeggeri che hanno firmato delle dichiarazioni che saranno verificate e penalmente perseguibili se false”.