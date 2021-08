Dopo mesi di pandemia, e conseguente paralisi dell’industria dei viaggi internazionale, si comincia a notare un deciso “slancio in avanti” delle prenotazioni nel lusso. A dirlo è Virtuoso, network specializzato nelle vacanze uplevel.

Nel corso della 33esima edizione della Virtuoso Travel Week, a Las Vegas, Misty Belles, vice president of public relation del gruppo ha fatto il punto sullo stato di salute del settore delle vacanze di lusso, nonché del turismo organizzato in generale. “Se si considera dove eravamo un anno fa, si notano certamente dei progressi” ha commentato Belles, si legge su Travel Weekly.



Segnali di ripresa

Sebbene le prenotazioni del mese di luglio risentano di una lieve incertezza dovuta alla variate Delta, l’impatto reale dei timori legati al virus sembra essere, di fatto, minimo. Nelle agenzie del network si notano segnali di ripresa, trainati in particolar modo dagli hotel della rete, le cui vendite nel secondo trimestre del 2021 si sono avvicinate a quelle del 2019.



Le previsioni

Per il prossimo anno Belles prevede un ritorno in pompa magna delle crociere, già grandi protagoniste della stagione 2021 sul mercato europeo.



Cresce la fiducia tra le agenzie e i consulenti di viaggio Virtuoso. Un sondaggio condotto a luglio ha mostrato come il 51% degli intervistati abbia dichiarato di essere fiducioso sull’andamento del proprio business per i prossimi sei mesi. Il 77% ha, inoltre, rilevato un aumento significativo delle vendite nell’ultimo trimestre.



“Il livello di fiducia è assolutamente aumentato – ha concluso Belles -. Da gennaio stiamo assistendo chiaramente a una ripresa in alcuni mercati, specialmente qui negli Stati Uniti. Stiamo assistendo a una tendenza molto positiva in quanto la maggior parte delle prenotazioni sono nuove prenotazioni e non riprenotazioni. Gli indicatori ci dicono che i viaggi stanno tornando”.



Cresce anche Virtuoso, che da gennaio ha ampliato la sua rete, aggiungendo 26 agenzie e 10 nuovi partner.