La richiesta arriva direttamente dal Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo la richiesta alle Regioni di aprire le vaccinazioni senza prenotazione per la fascia 12-18 anni dal 16 agosto.

Dalla prossima settimana, dunque, i Green Pass potrebbero avere un’accelerata con l’apertura di una corsia preferenziale per l’ammissione alla vaccinazione dei minori.



Per il momento, per la fascia in questione sono autorizzate solo le somministrazioni di Pfizer e Moderna.