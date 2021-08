Assoviaggi, Aidit, Fto: “Il turismo vive di programmazione”

Il settore ha bisogno di lavorare d’anticipo e “con l’improvvisazione muore”. È questo il messaggio che arriva da tre associazioni di categoria del turismo organizzato. Assoviaggi Confesercenti, Aidit Federturismo e Fto Confcommercio, con una nota congiunta, hanno voluto richiamare l’attenzione su quanto messo in campo fino ad oggi per il comparto.

Sulla riforma della figura del Direttore tecnico, la nota sottolinea la necessità di “rimandare in un momento meno drammatico per il settore”. Riguardo all’outgoing, le tre associazioni evidenziano che su questo fronte è ancora tutto fermo e sui corridoi non c’è alcuna certezza.



Ma nel mirino ci sono anche la mancanza di nuovi sostegni specifici per il comparto, la difficoltà di applicazione delle regole sui green pass, i ritardi nei pagamenti dei ristori e le cancellazioni dei voli da parte delle compagnie aeree low cost.