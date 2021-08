Booking.com vuole afferrare l’onda della ripresa: arrivano le offerte lampo

Con l’allentamento delle restrizioni in diverse parti del mondo, Booking.com vuole cogliere l’occasione della ripresa lanciando una serie di ‘offerte lampo’. Gli sconti speciali saranno disponibili per 36 ore, dalle 22 di giovedì 12 agosto alle 10 di sabato 14 agosto. La finestra di prenotazione sarà valida per i soggiorni con data di check-out fino al 13 agosto 2022.

“Affinché i viaggiatori possano sentirsi sicuri nel prenotare - si legge nella nota del portale -, nel caso in cui le restrizioni di viaggio dovessero subire modifiche in futuro, sul sito di Booking.com sono incluse funzionalità come la cancellazione gratuita (le politiche variano in base alla struttura) e informazioni dettagliate sugli standard di pulizia”.