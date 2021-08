Green pass disponibile anche per gli italiani vaccinati all’estero

Anche gli italiani che si sono vaccinati fuori dai confini nazionali potranno scaricare il green pass. Si tratta di uno dei grandi nodi di cui si era discusso nelle scorse settimane. Ora viene risolto con una circolare del ministero della Salute, che ha riconosciuto valide tutte le immunizzazioni eseguite dagli italiani oltreconfine on uno dei quattro vaccini autorizzati dall’Ema.

Un tema non da poco, considerando le nuove norme entrate in vigore oggi e quelle che si aggiungeranno da settembre.



Per ottenere il green pass, come riporta ilsole24ore.com bisogna recarsi nell’Asl di competenza presentando documento di riconoscimento, codice fiscale e certificato vaccinale con dati identificativi del titolare, dati dl vaccino (denominazione e loto), date di somministrazione e dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato e autorità sanitaria). Stesso iter in caso di guarigione, con la presentazione del certificato relativo al posto di quello rilasciato dopo la somministrazione del vaccino.