Direttori tecnici, si cambia. Con una nota Fiavet ha annunciato che il Ministro del Turismo ha in visto una bozza di decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riforma di questa figura centrale per il turismo e per le agenzie di viaggi in particolare.

“I criteri introdotti – spiega la presidente di Fiavet-Confcommercio Ivana Jelinic (nella foto) – prevedono, per chi ha già conseguito questo titolo, che non ci siano variazioni o nuovi oneri da adempiere”. Invece per i nuovi professionisti “saranno necessari alcuni requisiti ritenuti indispensabili”.



Le competenze richieste

L’elenco di questi ultimi comprende la conoscenza delle lingue straniere, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, le competenze in geografia, legislazione e tecnica turistica e, infine, quelle in tecnologia e innovazione. In ragione del Titolo Quinto della Costuzione, alle Regioni è data la facoltà di aggiungere eventuali altre istanze.



“Siamo soddisfatti che Fiavet-Confcommercio sia stata chiamata a partecipare al rilancio di questa importantissima figura” si legge ancora nella nota dell’associazione. Il presidente aggiunge inoltre: “Finalmente con un Ministero del Turismo si arriva ad una intesa con una proposta di legge che soddisfa le istanze e le richieste di Fiavet-Confcommercio per troppi anni trascurate”.