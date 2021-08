A Milano apre l'ostello YellowSquare

Non è un semplice ostello quello che aprirà i battenti il prossimo 20 agosto a Milano, in zona Porta Romana. YellowSquare, infatti, è molto più di una classica struttura ricettiva, è un moderno spazio multifunzionale in grado di accogliere tanto i turisti quanto i locali.

Qui non si dorme solo, ma si fanno esperienze. Al suo interno, oltre a 150 posti letto tra dormitori e camere private, dispone di un bar, una sala eventi, un cortile privato, lo spazio co-working Smart Square, un Dance Club sotterraneo, una grande cucina dove mangiare o prendere parte a cooking class, l'hair-saloon firmato Contesta Rock Hair e ancora una Play Area dove tenersi in forma. Il tutto strizzando l'occhio alla sostenibilità e favorendo la socializzazione.



Le novità non finiscono qui per i due co-founders, i fratelli Fabio e Marco Coppola che, dopo aver conquistato Roma e Milano a settembre - come riporta repubblica.it - porteranno YellowSquare a Firenze.



Livia Fabietti