Ergo estende la copertura per quarantena a tutte le polizze

Ergo Assicurazione Viaggi ha esteso la copertura per quarantena derivante da Covid-19 a tutte le sue polizze.

Da oggi, quindi, tutti i prodotti assicurativi Ergo prevederanno il rimborso delle spese sostenute sia qualora il viaggiatore manifesti prima della partenza i sintomi del Covid-19, sia nel caso in cui il contatto con un ‘positivo’ lo costringa alla quarantena fiduciaria e conseguente annullamento del viaggio. Allo stesso modo, se la malattia si presenta durante il viaggio, oltre alle prestazioni di assistenza previste dalla polizza e di rimborso per eventuali spese mediche, sarà possibile ottenere la copertura dei costi generati dalla prolungata permanenza obbligata, e lo stesso tipo di garanzia verrà applicato anche in caso di permanenza prolungata dovuta a contatto con un ‘positivo’ e a conseguente quarantena obbligatoria.



“Il nostro impegno verso il mercato non si è mai fermato e con l’inclusione della copertura quarantena dimostriamo di poter andare incontro alle reali esigenze dei viaggiatori - dichiara in una nota Daniela Panetta, direttore commerciale di Ergo Assicurazione Viaggi (nella foto) -. Dopo un’analisi attenta dei costi, abbiamo deciso di inserire la quarantena nelle condizioni standard, senza farne oggetto di un prodotto aggiuntivo soggetto a costo separato ed ulteriore. Un benefit che vuole essere anche una dimostrazione di riguardo verso la filiera, che ci auguriamo si rivelerà premiante nei prossimi mesi”.