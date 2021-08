“Ogni giorno perdiamo prenotazioni di clienti completamente vaccinati a causa della quarantena”. Inizia così lo sfogo inviato alla redazione di questa testata da Daniele Broccoli, managing director di Typically Italian Holidays (t.o. inglese che fornisce circa 2mila agenti di viaggi e che lavora con i viaggi in Italia).

Un’amara riflessione che nasce da un dato di fatto: stante le regole attuali, un cittadino inglese può viaggiare in senza quarantena, mentre per entrare in Italia deve osservare un periodo di isolamento.



Una perdita per l’incoming

A farne le spese sono ovviamente i tour operator britannici specializzati, ma anche l’incoming nostrano.



“Mezzo milione di turisti britannici vaccinati sono andati in vacanza in Spagna perché non possono andare in Italia” spiega Broccoli, puntando il dito contro le misure stabilite per l’ingresso degli inglesi nel Belpaese.



Una riflessione che merita sicuramente attenzione, dal momento che riguarda un mercato fondamentale per l’Italia.