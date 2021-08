Adv Unite: “Sul Green Pass regole incomprensibili, così muore il turismo”

“Volete la morte definitiva del turismo?” Tuona così Adv Unite. In un duro comunicato diffuso nelle scorse ore, l’associazione esprime le sue preoccupazioni sulle conseguenze che le ultime misure adottate dal Governo per contenere la diffusione della variante Delta potranno arrecare al comparto della distribuzione e all’industria dei viaggi italiana.

Per l’associazione di categoria, il decreto contenente le prime disposizioni sull’adozione del Green Pass è “scritto male, in maniera incomprensibile a tutti”.



Adv Unite chiede risposte e, senza mezzi termini, pone l’accento sulla confusione normativa che sta paralizzando l’industria del turismo organizzato. “Tour operator che non hanno indicazioni, parchi pubblici che dalla sera alla mattina introducono il Green Pass – scrive l’associazione –. Insomma, un gran casino al quale si uniscono le indicazioni dei presidenti regionali che giustamente emanano loro decreti. Signori, ma si può tentare di lavorare cosi? Noi siamo fermi da 20 mesi e nessuno risponde. Le associazioni sono in grande silenzio e sinceramente comprendiamo il perché di molti attacchi dei colleghi. Volete la morte definitiva del turismo? Ci siete riusciti tutti”.