L’Ue inserisce Mykonos e Ios nella fascia di rischio rosso scuro

Grecia osservata speciale. Già da qualche tempo le autorità elleniche hanno rafforzato i controlli per le misure anti covid. Un ulteriore segnale arriva dall’inserimento delle isole greche dell’Egeo meridionali in rosso scuro da parte dell’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, come riporta lastampa.it. Il passaggio comporta lo sconsiglio ai viaggi “non necessari”, ma non comporta nessuna conseguenza dal punto di vista dell’organizzazione dei viaggi, dal momento che si tratta unicamente di un’indicazione.

Il Governo intanto ha riferito che, mentre hotel e locali per famiglie appaiono più ligi nell’osservanza dei regolamenti, gli assembramenti maggiori si registrano nei bar.