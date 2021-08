Green pass: arriva l’applicazione per scaricarlo se non si è ricevuto il codice

Continua a crescere il numero di coloro che, pur essendosi vaccinati contro il Covid o avendo effettuato un tampone, non ricevevano tramite sms il famoso codice Authcode che consente di scaricare l’agognato green pass.

Per ovviare a questo problema, che rischiava di escludere anche persone in regola, è stato lanciato il nuovo servizio a questo link, che consente di ottenere il codice inserendo codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data del vaccino o del tampone.



Resta comunque valida l’opzione di ottenere il green pass tramite l’app IO, dove il codice Authcode non è necessario.