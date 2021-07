Il Canone Rai esce dalla bolletta elettrica

Il Canone Rai sarà eliminato dalla bolletta elettrica. Su richiesta dell’Unione europea, il Governo intende rimuovere “il requisito per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore”, riporta Corriere.it.

Secondo l’Ue, infatti, la riscossione della tassa rientrerebbe negli oneri impropri non legati ai costi e alla fornitura dell’energia elettrica.



La cancellazione del Canone dalla bolletta elettrica potrebbe essere inserita già nel disegno di legge sulla Concorrenza, in discussione nelle prossime settimane. L’Esecutivo Draghi annullerebbe così quanto disposto dalla Legge di Stabilità del 2015 varata dal Governo Renzi, ovvero una tassa di 90 euro all’anno applicata a tutte le forniture di energia elettrica legate alla residenza. Un escamotage, questo, pensato per combattere l’evasione del Canone.