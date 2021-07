Expedia Traveler Value Index: il prezzo non è più l'elemento chiave nella scelta della vacanza

di Gaia Guarino

Come stanno cambiando le opinioni sui viaggi? La pandemia ha alterato gli equilibri del settore, ed Expedia Group, attraverso il Traveler Value Index ha raccolto le opinioni di 8mila persone in 8 Paesi per analizzarne comportamenti e aspettative in questo momento storico.

Primo elemento che emerge riguarda il prezzo che oggi, a fronte di un interesse molto forte verso aspetti come la sicurezza e la garanzia finanziaria, non rappresenti più il tassello principale nella pianificazione di un itinerario.

Con l'apertura delle frontiere, le persone desiderano tornare in movimento e ciò che Expedia ha rilevato è una crescente fiducia negli operatori. Positivo è inoltre il sentiment verso i passaporti vaccinali, soprattutto a fronte di un ritrovato interesse (27% dei rispondenti) per le destinazioni internazionali a partire dal prossimo anno. Il 71% degli intervistati non si dichiara imbarazzato o reticente a mostrare un documento sanitario che attesti l'idoneità a spostarsi oltre confine, sebbene almeno per il 2021 saranno i viaggi brevi, frequenti e dentro il territorio nazionale a dominare (60%).



Infine, da sottolineare come i nuovi traveler vadano alla ricerca di esperienze verso angoli del mondo non ancora visitati (75%) e come, in linea con i trend più attuali, scelgano un viaggio che rispecchi con coerenza i propri valori tra cui l'attenzione per l'ambiente (59%), le politiche di inclusività (65%) e l'unicità di un'emozione (22%).