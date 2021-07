WonderMiles e ACI blueteam insieme per spingere il corporate travel in agenzia

WonderMiles, piattaforma di selfbooking focalizzata sul corporate travel, ha stretto una partnership con ACI blueteam per espandere la propria attività in Italia.

Nata tre anni fa, la nuova piattaforma è stata creata a supporto delle aziende e in maniera integrata con il mondo dell’intermediazione turistica per offrire alle agenzie di viaggi la possibilità di coinvolgere i clienti con un prodotto all’avanguardia per contenuto, flessibilità e semplicità di utilizzo.



Semplice nella sua configurazione, veloce, ricca di contenuti e in continuo sviluppo, la piattaforma di prenotazione nasce con grandi potenzialità di espansione su tutto il territorio europeo. Per l’Italia l’esclusiva della distribuzione è stata affidata ad ACI blueteam, tra le prime cinque travel management company per volumi in Italia. Inizia così una collaborazione esclusiva che nei prossimi anni farà fronte comune per conquistare il mercato corporate con al fianco le agenzie di viaggi partner del Gruppo.



“WonderMiles è sorprendente - spiega Massimo Gardini (nella foto), industry relations director e capo progetto dell’operazione per l’Italia -. Nel mercato dei selfbooking tools ha tutte le caratteristiche per fare bene: il plus della piattaforma è la performance in termini di rapidità e funzionalità e il contenuto, estremamente ricco, coinvolge e integra alla perfezione compagnie aeree legacy, low cost e Ndc garantendo sempre la miglior tariffa disponibile alle aziende che la utilizzano. Anche i servizi hotel, rail e rent-a-car affiancano WonderMiles in modo compatto rendendo l’esperienza di acquisto intuitiva e semplice. Inoltre, la forte integrazione con l’intermediazione turistica garantisce un supporto proattivo e vigile sulle attività travel”.