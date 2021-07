di Amina D'Addario

La vacanza è sempre più outdoor. I turisti cercano il contatto con la natura e le attività sportive all'aria aperta. Ma prestano molta attenzione anche all'accessibilità e all'organizzazione interna della destinazione. Sono queste le nuove tendenze individuate dall'Osservatorio sull'Economia del Turismo di Isnart e presentate durante il secondo appuntamento dei "Dialoghi sul Turismo", che vedono TTG Italia e LaPresse come media partner.

"Il turismo - ha sottolineato il presidente di Isnart, Roberto Di Vincenzo - è cambiato tanto in questo periodo e si è sviluppato enormemente il turismo attivo e sportivo. Il cicloturimo è esploso e sta ancora esplodendo". A dimostrarlo, il fatto che tra i praticanti di attività sportive, il ciclismo assorbe ormai il 20% dei contenuti, mentre nel 2018 era al 13%.



Cambia la domanda

Ma si conferma forte l'interesse per la sicurezza sanitaria, molto importante per il 77% dei turisti, seguito dal rapporto qualità-prezzo (75,7%), attrazioni naturali o culturali (75,4%), comfort e accessibilità (72,9%).



Dati, quest'ultimi che rivelano come l'organizzazione turistica delle destinazioni sia ormai considerata cruciale. "I turisti - ha indicato Di Vincenzo - chiedono di spostarsi da un posto all'altro in maniera facile, conoscere gli eventi che si svolgono nel territorio, che la proposizione dei singoli operatori turistici sia omogenea in termini strategici e che, quindi, sia facile vivere un territorio".