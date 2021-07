In un periodo difficile per il nostro comparto turistico, nell’attesa di una ripresa certa e costante dei flussi turistici, TrustForce si propone a operatori, territori, consorzi, siti storici, catene alberghiere con l’obiettivo di aumentare concretamente la redditività dei propri clienti.

In questo ultimo anno, spinti anche dall’emergenza Covid che ha fatto da acceleratore a questa decisione, abbiamo esteso i servizi andando a soddisfare le esigenze di promozione di una serie di destinazioni e prodotti italiani, quali, tra gli altri, il Museo Alfa Romeo di Arese e Terre Borromeo - spiega Gian Paolo Vairo (nella foto), ceo di TrustForce -. Un'attività che, in parte, prevede la promozione sul trade italiano, nell'ottica di sostenere un turismo di prossimità e di viaggi di gruppo. Ma che, parallelamente, ci svolge nel promuovere verso l'estero questi stessi brand, attraverso la partecipazione a workshop e fiere internazionali, oltre che stringendo accordi con dmc locali”.



TrustForce quindi va a svolgere un ruolo di rappresentanza in Italia e all’estero attraverso una propria rete commerciale preparata e sostenuta da tecnologia all’avanguardia, capace di posizionare una destinazione, un hotel, un operatore o un’associazione turistica all’interno di mercati ancora non presidiati come quello cinese, ma anche americano e indiano. Contatti commerciali diretti, door-to-door, partecipazione a fiere internazionali di turismo, a workshop e seminari sono gli elementi che si completano con il supporto di un sistema Crm in grado di dare al cliente non solo la visione chiara delle attività svolte ma anche dell’incremento del proprio fatturato.