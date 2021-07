A volte il green pass non basta. Nelle scorse ore ad alcuni passeggeri in partenza verso la Grecia da Malpensa è stato rifiutato l’imbarco perché non avevano compilato il plf, ovvero il passenger location form, con l’adeguato anticipo, ovvero entro la mezzanotte del giorno prima del decollo.

Come riporta corriere.it sarebbe proprio il plf a creare le maggiori incomprensioni, piuttosto che il green pass.



Secondo le dichiarazioni dei passeggeri bloccati, nessuno li avrebbe avvertiti della necessità di compilare il modulo prima della partenza. E così diversi per diversi viaggiatori non è stato possibile partire. Un’informazione che, tuttavia, un agente di viaggi avrebbe potuto fornire rapidamente. Se la prenotazione fosse stata conclusa in agenzia.