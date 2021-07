Riprendono i ‘Dialoghi sul turismo’, appuntamento organizzato da Isnart con la media partnership di TTG Italia e LaPresse.

Il prossimo incontro è stato organizzato per giovedì 22 luglio alle 10,30 in diretta streaming su www.isnart.it. Al centro dell’evemto ‘Big data, sicurezza, destinazioni. La sfida del rilancio’.

L’obiettivo, partendo dall’analisi dei dati dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di Commercio, è quello di condividere e riflettere sulle sfide per la ripartenza dell’industria italiana del turismo.



Ricco il panel di relatori che parteciperanno all’evento: oltre al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia e al presidente di Isnart, Roberto Di Vincenzo, saranno presenti anche Gloria Armiri, group exhibition manager divisione turismo e ospitalità di Italian Exhibition Group; Heinz Beck, chef, ristorante La Pergola dell’hotel Cavalieri Hilton e direttore scientifico del Campus ‘Principe di Napoli’; Chiara Lungarotti, a.d. di Lungarotti Società Agricola; Giorgio Palmucci, presidente Enit; Mauro Vinci, vice presidente business development Italia di Radisson Hotel Group; Alberto Yates, regional manager Italia di Booking.com.

Modererà gli interventi Antonella Scutiero di LaPresse.