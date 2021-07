Il polo affiliativo del Gruppo Bluvacanze supera le 400 agenzie

Sperate le 400 agenzie per il polo affiliativo del Gruppo Bluvacanze che comprende anche il network partecipato Nuovevacanze. Le agenzie del gruppo diventano più di 700 considerando anche i punti vendita in associazione in partecipazione a marchio Bluvacanze e Vivere&Viaggiare.

Importanti, nel raggiungere questi risultati, sono stati i primi mesi del 2021 dove le agenzie Blunet hanno preso parte al progetto Gold, un’iniziativa che si è posta l’obiettivo di proporre un nuovo modello di collaborazione con i fornitori e agenzie affiliate.



“Il progetto Gold ci ha permesso di intensificare maggiormente la relazione con ogni singola agenzia Blunet puntando sulla qualità del rapporto con conseguenti risultati positivi in termini di vendite – spiega Raffaele Caiazzo (nella foto), direzione sales Blunet –. Le agenzie sono state coinvolte attivamente in un programma formativo fitto e dettagliato con i fornitori selezionati”.



Un progetto che ha trovato subito l’apprezzamento delle agenzie coinvolte soprattutto nella qualità dei volumi espressi: “Questo risultato è stato possibile grazie ad un team commerciale sempre presente sull’intero territorio nazionale che non ha mai fatto mancare supporto e relazione” conclude Caiazzo.