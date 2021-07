Non un modello francese, ma comunque qualcosa in grado di accelerare sul fronte della sicurezza. Il Governo è alla ricerca di una ‘via italiana’ alla stretta sul green pass. Un tema entrato in agenda nelle ultime ore, dopo la scelta dell’Eliseo di richiedere il documento anche per andare al ristorante o prendere i mezzi pubblici e la conseguente impennata delle richieste per il vaccino.

Il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini ha però precisato che sarà necessario declinare il principio nel contesto italiano, anche considerando l’andamento sostenuto della campagna di vaccinazione.



L'utilizzo ampio del green pass

“Sicuramente la variante Delta ci preoccupa e quindi credo che si debba trovare una via italiana all’utilizzo ampio del green pass” ha precisato il ministro, come riporta ilsole24ore.com.



Gelmini ha comunque precisato che “su questo non inseguiamo i modelli stranieri”. Dunque la soluzione che si adotterò in Italia, molto probabilmente, non ricalcherà fedelmente quella francese. L’obiettivo, comunque, non cambia: il fine ultimo resta quello di incentivare le vaccinazioni.