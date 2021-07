La classifica Musement delle attrazioni più amate d'Italia

Anche per l'estate 2021 si continueranno a preferire le vacanze entro i confini nazionali. Musement, la piattaforma digitale per scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha elaborato una mappa attraverso la quale permette di conoscere quali sono le attrazioni turistiche più amate in ogni regione d'Italia.

L'analisi è stata condotta prendendo in considerazione circa 2.000 attrazioni turistiche: quella più recensita su Google, è stata considerata la più amata. La più popolare, con 268.398 recensioni, è la Fontana di Trevi seguita dal Ponte di Rialto a Venezia, con 106.523 recensioni. A chiudere la top 3 il Duomo di Milano, con 98.444 recensioni. Grande interesse anche per castelli, fortezze, musei e parchi archeologici come il Forte di Bard, il Castello di Gradara, il Parco Archeologico di Pompei e la Valle dei Templi di Agrigento.



Livia Fabietti