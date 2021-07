Malta fa dietrofront: stop al vaccino obbligatorio ma arriva la quarantena

La mossa non era piaciuta all’Unione europea, che sin dalle prime mosse della campagna vaccinale si era detta contraria a ogni norma costrittiva sull’inoculazione del siero. Ora Malta ha deciso di fare marcia indietro sulla discussa norma che prevedeva l’acceso all’isola riservato ai soli vaccinati.

Tuttavia, come riporta gds.it, il Governo non ha rinunciato a stringere le maglie. Coloro che arriveranno a Malta senza vaccinazione, infatti, dovranno sottoporsi alla quarantena, anche se al momento attuale non è stato ancora precisato di quanti giorni dovrà essere l’isolamento. Ma di sicuro rappresenterà un deterrente.