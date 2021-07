Fiavet Piemonte spinge sul turismo di prossimità: ad Asti con gli agenti

Sesta tappa ad Asti – l’ultima prima della ripresa in settembre – per gli titinerari organizzati da Fiavet Piemonte a supporto del turismo di prossimità. Base per l’esplorazione dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato l’antica Asti, con uno dei centri storici medioevali più grandi d’Europa.

Sono state 25 le agenzie in arrivo da Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno partecipato all’eductour alla scoperta della città.

“I nostri eductour - spiega Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte - hanno dato vita a una piccola rete di colleghi entro l’associazione. Tutti spingiamo le mete visitate nelle vendite, la sola Chieri ha già ricevuto quattro o cinque gruppi e parecchi sindaci ci stanno invitando. Ora il lavoro sta risalendo ma molto faticosamente, riprenderemo i tour a settembre”.

Fiavet Piemonte ha organizzato l’eductour con la collaborazione di Stat Viaggi e de I Viaggi di Gabri & Max; Asp ha messo a disposizione un pullman gt; l’intensa serie di visite si deve all’impegno di Valeria Mosca per Booking Piemonte, Paola Martignetti per Itineraria e Daniela Fassino di Italian Wine Travels; presenti inoltre le guide Gia del Piemonte con Roberto Boselli.