Bonus Vacanze utilizzabile anche per l'acquisto di pacchetti turistici

Fra gli emendamenti al DL Sostegni bis si trovano anche alcune novità relative al Bonus Vacanze. In particolare, si interviene sulla modalità di utilizzo del bonus per ricomprendere anche i pacchetti turistici. La modifica prevede anche la creazione di un fondo da 5 milioni di euro per il 2021 a sostegno delle strutture ricettive extra-alberghiere.

Come riportato da Money.it, la Commissione Bilancio ha infatti approvato l’emendamento che ammette l’utilizzo del Bonus oltre che in un’unica struttura ricettiva (come alberghi, agriturismi, villaggi turistici) in Italia o tramite agenzie di viaggi e tour operator, anche per acquistare pacchetti turistici.



E con il fondo da 5 milioni di euro si prevede di aiutare le strutture ricettive extra-alberghiere non imprenditoriali, che siano in possesso di codice identificativo o che siano autocertificate come ‘B&B’.



Restano invariati invece l’importo del bonus (fino a un massimo di 500 euro) e l’impossibilità di richiedere il bonus vacanze nel 2021. Il bonus potrà essere usato – entro il 31 dicembre 2021 - solo da chi ne ha fatto richiesta entro il 31 dicembre 2020. Complessivamente sono quasi un milione 886mila i voucher generati al 31 dicembre 2020, ma meno della metà sono quelli già utilizzati.