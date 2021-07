Basta giocare in difesa. Ora si torna all'attacco. L'estate del 2021 cambia le prospettive del turismo organizzato, che dopo un anno e mezzo in trincea ora sfodera elmetto e baionetta e si lancia all'assalto. Le prossime settimane saranno l'occasione per rimettere in moto la macchina dell'intermediazione, accantonata negli ultimi mesi. Perché le agenzie di viaggi sono un tesoretto importante per tutti gli attori del turismo e uno degli obiettivi principali è proprio quello di riportare i clienti nei punti vendita fisici.

Se n'è accorto sicuramente Settemari, che nelle scorse settimane ha lanciato la campagna 'In adv la tua vacanza è più sicura'. Un'operazione che si basa su uno dei grandi plus dell'intermediazione professionale: l'offerta non solo di prodotto, ma di competenze, consulenza e sicurezza. Una serie di aspetti diventati sempre più importanti per la clientela sin dal momento in cui, in quel febbraio del 2020 che sembra ormai lontano un decennio, lo stop ai voli sulla Cina gettò il comparto del turismo nello scompiglio. In quei giorni convulsi (cui ne seguirono altri ancora più complessi, dopo lo stop ai viaggi) le agenzie di viaggi dimostrarono appieno tutto il loro valore aggiunto, tra riprotezioni e rimborsi… (continua a leggere sulla digital edition)