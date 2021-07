È partito l’esame degli emendamenti al decreto Sostegni bis. Una carica di modifiche che potrebbe ampliare il raggio d’azione degli interventi per l’economia italiana e che tocca diversi settori, tra cui il turismo.

In particolare, come riporta corriere.it, il settore wedding e horeca vedrebbe l’arrivo di 60 milioni di euro, di cui 10 milioni destinati unicamente a ciascuno dei due settori.



Ma la lista degli aiuti potrebbe comprendere anche la montagna, ovvero la location più danneggiata dalle restrizioni Covid. Gli interventi prevederebbero 30 milioni per i comprensori sciistici.



Città d’arte e crociere

Sotto la lente degli emendamenti al decreto Sostegni bis arrivano anche le città d’arte, che potrebbero beneficiare di 15 milioni; 5 di questi andranno ai comuni che fanno parte dell’Unesco Creative Cities Network.



Ma gli aiuti potrebbero coinvolgere anche il settore delle crociere, che per il 2021 potrebbe non pagare la tassa di ancoraggio. Questa misura vedrebbe un impegno economico a bilancio di 2,2 milioni di euro.