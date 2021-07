Skipper and charter: arriva i agenzia l’assicurazione per le vacanze in barca

Una formula assicurativa completamente progettata apposta per esigenze di chi sceglie una vacanza in barca. Debutta Skipper and Charter, portale assicuratvo specializzato proprio in polizze per questo particolare tipo di viaggi.

Skipper and Charter si rivolge a tutti coloro che noleggiano un’imbarcazione a vela o a motore per le proprie vacanze in tutto il mondo. Il portale si rivolge anche a tour operator, agenzie di viaggi, piattaforme online, armatori e società di charter nautico.



Le polizze sono predisposte da Nobis Compagnia di Assicurazioni e distribuite in collaborazione con I4T - Insurance Travel Srl.