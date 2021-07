Un nuovo interesse per il mondo dell’intermediazione di viaggio. Gli operatori specializzati in case vacanza, che fino a un paio di anni fa guardavano in modo marginale al traffico che si poteva muovere attraverso le agenzie, oggi hanno cambiato approccio e cercano un contatto diretto con la distribuzione.

Lo raccontano i principali player del mondo degli affitti brevi su TTG Magazine oggi disponibile online.



Il motivo è tanto semplice quanto rivelatore: in un mondo cambiato dalla pandemia, i clienti in cerca di sistemazioni richiedono la consulenza dell’agente di viaggi per riuscire a orientarsi nella scelta della soluzione più adatta alle loro esigenze.



