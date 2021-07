Ami Assistance rinnova la polizza Amieasy per i viaggi individuali

È nel segno della personalizzazione e della versatilità la nuova versione di Amieasy, l’assicurazione viaggi individuale di Ami Assistance. Nel precedente prodotto venivano infatti forniti 6 pacchetti fissi, mentre ora gli operatori potranno optare per le sole garanzie obbligatorie per velocizzare e semplificare l’emissione della polizza oppure virare verso soluzioni più complete in base alle esigenze dei clienti.

“Tra i motivi del nostro successo ci sono certamente la capacità di cogliere da oltre 30 anni i bisogni di chi viaggia e soprattutto di saper rispondere alle esigenze degli operatori del settore con soluzioni sempre innovative e vincenti - sottolinea Massimo Borelli (nella foto), direttore commerciale di Ami Assistance -Il restyling di un prodotto storico come la nostra polizza viaggio Amieasy va proprio in questa direzione e si pone l’obiettivo di offrire alle agenzie viaggi un prodotto ancora più versatile e personalizzabile”.



Nel pacchetto è sempre incluso gratuitamente anche Doc 24, l’innovativo servizio di telemedicina, previsto in tutte le polizze di Ami Assistance, che porta il medico, generico o specialista, in videoconferenza sul display dello smartphone ovunque ci si trovi nel mondo.