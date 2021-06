Disneyland Paris apre le vendite per il 2022, piano di incentivazioni per adv

Arriva il secondo piano di incentivazione per le agenzie di viaggi e questa volta il leit motiv sarà quello della Marvel. Mentre prendono il via le prenotazioni per gli arrivi della stagione primavera estate del 2002, Disneyland Paris bussa ancora alle porte della distribuzione con il programma ‘Prenota un soggiorno per i tuoi clienti e ti trasformiamo in un vero Supereroe!’.

L’iniziativa prevede l’invio di un omaggio tematizzato Marvel per ogni prenotazione individuale per il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel con arrivo entro il 30 settembre 2022 incluso.



Per consentire alle agenzie di scoprire il nuovo albergo a tema verrà inoltre realizzato un webinar, previsto per il 6 luglio alle 14.