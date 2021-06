Gattinoni Mice: tornano gli eventi 100% in presenza

Un altro passo verso il ritorno alla normalità. Con il Lmn di Tupperware, organizzato a Roma dall’8 all’11 giugno, Gattinoni Mice annuncia il ritorno degli eventi al 100% in presenza. La manifestazione ha coinvolto infatti 80 persone e la divisione Gattinoni Mice ha seguito tutta l’organizzazione: dallo scouting della location, all’organizzazione tecnica oltre alla logistica. “Ogni aspetto legato alla sicurezza è stato affrontato e valutato con estrema cura e attenzione seguendo la normativa nazionale - si legge nella nota diramata da Gattinoni -: camere doppie per gli stessi nuclei familiari, allestimento a ferro di cavallo per la plenaria con distanziamento garantito tra i partecipanti ma anche location affittate in esclusiva per le cene esterne”.

Enzo Vitale, direttore vendite Gattinoni Mice, commenta: “Un’organizzazione non semplice perché garantire eventi con oltre 80 persone in presenza oggi significa trovare location di dimensioni molto grandi, sia per l’accomodation sia per le sale meeting, atte a garantire i distanziamenti, ma anche prevedere un allestimento del supporto tecnico di qualità per il miglior svolgimento dei lavori”.