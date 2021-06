Un sistema che aggrega le offerte di Amadeus, Galileo, Sabre e Spark a portata di clic per gli agenti di viaggi. Nasce oggi Flypoint.it, il booking online targato Primarete che rappresenta lo scatto in avanti del network sul terreno della tecnologia.

Tra le principali novità del portale, online da oggi, c’è la multicanalità: Flypoint.it, infatti, consente di prenotare la biglietteria aerea sia alle agenzie di viaggi che ai consuleti di viaggio e alle aziende. Tramite la piattaforma, oltre ai voli dei vettori major, si possono prenotare anche le low cost, treni, Ndc, hotel e auto noleggio.



“Senza online non si sopravvive”

La novità del 2021 riassume chiaramente la linea dettata dal presidente e patron di Primarete, Ivano Zilio. “È dal 2007 che la nostra azienda investe sulla tecnologia: il nostro obiettivo è di posizionarci nel mercato come network online capace di erogare tecnologia digitale e servizi online”.



Il manager aggiunge: “Sono convinto che senza un piano digitale non ci sarà sopravvivenza”.



Da qui la scelta di evolvere la formula dell’azienda soprattutto sul fronte del digitale. Perché “il futuro del turismo è 100% tecnologia, marketing digitale e personalizzazione”.