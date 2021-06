Arriva in agenzia il ‘Treno di Dante’, viaggio slow fra Firenze e Ravenna

Debutterà il 3 luglio e sarà attivo fino al 10 ottobre 2021 il ‘Treno di Dante’, un viaggio slow a bordo di un treno storico fra Firenze e Ravenna, che vuole accompagnare i viaggiatori alla scoperta dei territori dell’Appennino tosco-emiliano che ospitarono la vita del Sommo poeta.

L’iniziativa, voluta dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con Fondazione FS, Trenitalia e FER-Ferrovie Emilia-Romagna, si rivolge ai turisti italiani e stranieri e si articola come un viaggio alla scoperta del territorio a bordo di 3 vetture “Centoporte” e da un vagone bagagliaio attrezzato per il trasporto delle biciclette, oltre ad un locomotore anch’esso storico D445.



Vendibile in agenzia di viaggi, il treno effettua nel suo percorso 6 fermate a Firenze, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella, Faenza e Ravenna: le corse di andata e ritorno si effettuano nei 14 weekend compresi fra il 3 luglio e il 10 ottobre e permettono ai viaggiatori di fermarsi lungo il percorso a visitare le eccellenze del patrimonio socio-culturale paesaggistico e artistico.



Per i possessori del biglietto, gli ingressi in musei e palazzi storici saranno gratuiti, mentre ci saranno sconti sulla ristorazione. Le agenzie potranno realizzare pacchetti sfruttando la possibilità di overnight nel weekend rivolgendosi a questo indirizzo sales@iltrenodidante.it.