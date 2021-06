Il web e la tecnologia a supporto del settore turistico. È questa la logica che Wavecode, azienda di sviluppo software, segue nella creazione dei propri prodotti. Una sola sfida: semplificare le attività degli adv e dei t.o. Su questa scia, da un continuo contatto con il trade, nasce Utiliqo.

"È un gestionale facile, smart e intuitivo e con una grafica moderna - spiega Sara Falconi, adv e beta-tester di Utiliqo -. L'azienda lo mantiene in costante evoluzione basandosi sulle richieste degli adv e sui cambiamenti del mercato".



I vantaggi

Alla semplicità di utilizzo, si somma la flessibilità. Il software è infatti integrabile con altri sistemi come, per esempio, gli applicativi di fatturazione.



Inoltre, i processi ripetitivi, come l'inserimento pratica, sono automatizzati, comportando un significativo risparmio di tempo e di denaro, relativamente al costo mcchina e al personale necessario per l'installazione. "Utiliqo è interamente in cloud e non necessita di macchinari esterni - conclude Falconi -. L'accessibilità è garantita da pc e tablet collegandosi da ogni parte del mondo".



Gaia Guarino