Mister Holiday: soluzioni flessibili per sostenere le agenzie

Sono all’insegna della flessibilità le soluzioni contrattuali che vengono proposte da Mister Holiday. La rete, che oggi conta 60 filiali, 15 personal travel agents e 12 agenzie indipendenti affiliate alla formula network, intende così avvicinare le adv in una fase difficile per il mercato.

“A differenza di molti network che impongono contratti onerosi e a lungo termine – dice il responsabile commerciale Fabio Bignotti (nella foto) -, noi proponiamo una formula semplice, studiata proprio per supportare le agenzie in questo periodo di profonda incertezza, ottimizzando i costi”. Oltre alla licenza, rientrano tra i servizi erogati: amministrazione centralizzata, fondo di garanzia, polizze assicurative obbligatorie, assistenza fiscale e legale, supporto tecnologico, contratti commerciali competitivi con i fornitori, e, per chi la esternalizza, direzione tecnica.



“Nella nostra vision – conclude il ceo Laura Sandrini – gli agenti vengono prima del network, perché dalla loro soddisfazione e crescita dipende lo sviluppo stesso della rete. Ottimizziamo la gestione delle risorse puntando sulle economie di scala e garantiamo da subito l’abbattimento dei costi: questo ci ha permesso di fidelizzare gli affiliati e di acquisirne di nuovi, anche in un periodo così delicato”.