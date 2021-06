Bluvacanze, parte la campagna #FirstTimeFeeling

Tornare a viaggiare sarà emozionante come farlo per la prima volta. Questo il concept attorno a cui ruota #FirstTimeFeeling, la nuova campagna di Bluvacanze, nata in collaborazione con Ei!Studio, l’agenzia di comunicazione curatrice della nuova identità digitale del Gruppo.

L’iniziativa sarà online fino al 15 settembre e verrà declinata in due modalità: da una parte con l’intervento di importanti influencer dell’area travel e lifestyle che sosterranno il progetto con le loro Instagram Stories; dall’altra con il coinvolgimento degli agenti Bluvacanze e Vivere&Viaggiare che, sempre su Instagram, diventeranno ‘ambassador’ e racconteranno in modo le loro esperienze di viaggio.



“Questa campagna social sarà una importante leva di awareness del nostro marchio che ci permetterà di consolidare la nostra presenza sui social su un target digital che condivide la passione per il viaggio ed è in grado di generare coinvolgimento e viralità – afferma Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze –. Per rendere il racconto più autentico abbiamo deciso di affidarlo anche ai nostri agenti di viaggio veri e propri ambassador della nostra brand identity. Siamo l’agenzia di viaggi più grande d’Italia, ma soprattutto sinonimo di passione, consulenza, professionalità”.



La campagna prevede anche un contest aperto al pubblico. Per parteciperà basterà scattare un’immagine o registrare un video sulle emozioni legate al viaggio e pubblicarlo sul proprio feed di Instagram aggiungendo l’hashtag #FirstTimeFeeling e taggare il profilo ufficiale @bluvacanzeofficial. I due contenuti migliori vinceranno un soggiorno di una settimana per due persone ad Ischia.