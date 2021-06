Sarebbero in arrivo i sostegni previsti dal decreto ‘bis’. Dopo l’allarme degli scorsi giorni, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno comunicato di aver fatto partire gli accrediti per un totale di circa 5,2 miliardi di euro, destinati in totale a 1,8 milioni di partite Iva.

La notizia, ripresa da ilsole24ore.com, arriva dopo l’allarme lanciato negli scorsi giorni sul mancato versamento delle somme previste proprio dal Sostegni-Bis, che aveva anche introdotto un automatismo riguardo l’eleggibilità dei contribuenti.



Il chiarimento sul sistema di accredito

Sempre da Mef e Fisco arrivano anche i chiarimenti sulle modalità di accredito. Che replicano il sistema automatico adottato per le somme da erogare.



In pratica, se per le somme previste dal primo decreto Sostegni si era scelto l’accredito tramite bonifico postale o bancario, anche i nuovi importi saranno versati sul medesimo conto corrente (postale o bancario).



Se invece si era optato per il sistema di compensazione, trasformando le cifre in credito di imposta, sarà applicata anche questa volta lo stesso sistema.