Costa Crociere: un concorso in adv per vincere Costa Firenze a Dubai

Proseguono le iniziative di incentivazione per le agenzie di viaggi da parte di Costa Crociere. L’ultima mossa è legata alla nuova ammiraglia Costa Firenze, che dopo l’estate nel Mediterraneo si sposterà negli Emirati in concomitanza con l’Expo di Dubai.

La compagnia ha infatti deciso di mettere in palio per tutti quelli che acquisteranno in agenzia una crociera su Costa Firenze in partenza tra il 4 e il 30 luglio una crociera per due persone volo incluso in partenza il 29 gennaio 2022 da Dubai.



“Siamo certi che le agenzie nostre partner – evidenzia il country manager Carlo Schiavon (nella foto) - sapranno presentare al meglio l'esperienza a bordo di questa nuova, bellissima nave, che ha la più ampia offerta gastronomica della flotta e una proposta di aree interne ed esterne davvero unica, ideale soprattutto per le famiglie. Da parte nostra, anche attraverso questo concorso, vogliamo mettere a disposizione delle agenzie tutti i servizi e le migliori opportunità commerciali”.