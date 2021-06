Innocenti, Fiavet, a Emiliano: “Per alcuni clienti l’estero è l’unica soluzione”

Non tutti possono permettersi le vacanze ‘sotto casa’. Potrebbe sembrare un controsenso ma in una Regione come la Puglia, dove i prezzi in alta stagione schizzano, è la realtà. Parte da questa riflessione la risposta del presidente di Fiavet Puglia, Piero Innocenti (nella foto), al presidente della Regione Michele Emiliano.

“Non concordo pienamente con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano quando invita i pugliesi a fare le loro vacanze in Puglia, evitando di andare all'estero - afferma Innocenti-. Molto spesso i prezzi delle strutture pugliesi, in particolare in alta stagione, sono tali che non tutti i nuclei familiari possono affrontarli, mentre è possibile che all'estero possano fare la loro vacanza”.



Inoltre l’andamento delle prenotazioni per le strutture pugliesi segna un andamento decisamente positivo, che marcia ormai verso il sold out.



Innocenti sottolinea anche l’importanza del green pass che entrerà in vigore dal primo luglio,

e che “servirà alle agenzie di viaggi sia per rivitalizzare l’incoming” e per “riempire i voli programmati, che altrimenti rischiano la cancellazione”.