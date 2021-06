Le agenzie: “Sicilia e Sardegna al top”

Sardegna e Sicilia sono sempre state le regine dell'estate italiana.

E lo sono ancora di più oggi, con il lungo raggio chiuso e i timori che ancora permangono sugli spostamenti all'estero. Per la bellezza del mare cristallino, poi, ma anche per la qualità dei servizi, si sono rivelate una valida alternativa ai viaggi di nozze non effettuati lo scorso anno. "Con gli sposi che avevano prenotato destinazioni esotiche, la Sardegna è stata una salvezza, perché - spiega Antonello Caramia, titolare dell'agenzia I viaggi di Zoe di Martina Franca, in provincia di Taranto - sono riuscito a sostituire diverse pratiche lungo raggio con un prodotto di fascia alta, capace di rimanere nella memoria". Anche in queste settimane di ripartenza le due isole hanno confermato il loro grande appeal. "La Sicilia e la Sardegna - evidenzia Antonella Parente, titolare della TravelAP & Events di Cusago