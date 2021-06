Qatar, nuova piattaforma per le agenzie: debutta Oryx Connect

Qatar Airways annuncia l’introduzione di Oryx Connect, la nuova piattaforma per i partner commerciali, che consentirà di costruire esperienze su misura. La piattaforma è stata progettata in base allo standard Ndc.

"Oltre all'attuale portale web - si legge nella nota del vettore -, alimentato dallo strumento Accelya Farelogix SPRK, gli agenti potranno accedere ai contenuti Ndc di una serie di aggregatori tra cui Aarongroup, Duffel, Travelfusion, Travvise e Verteil. Inoltre, la piattaforma Amadeus Travel Platform sarà aggiunta all'inizio del 2022”.



"Lavorare in modo collaborativo con i partner è fondamentale per il nostro successo commerciale - commenta l’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al-Baker -, quindi siamo lieti di sviluppare per davvero le partnership con i nostri agenti invece che introdurre barriere artificiali, limitare i contenuti, aggiungere supplementi o applicare complesse modifiche amministrative al processo di prenotazione.