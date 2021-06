Sardinia360, debutta il portale rinnovato con 200 proposte

Sono 200 le proposte di soggiorno nell’isola che Sardinia360 ha messo online sul suo nuovo sito web tutto dedicato alle vacanze in Sardegna. Un portale user friendly che, grazie a un sistema di filtri semplice e intuitivo, consente di creare una proposta tagliata su misura sulle necessità del cliente procedendo per aree tematiche, esigenze specifiche, fasce di prezzo, tipologia di struttura, di soggiorno e di trattamento.

Strutture organizzate per concetti

La scelta spazia tra hotel, ville e residence e le strutture presenti sul sito sono organizzate per concetti: luxury, boutique, charming, beach, Spa, family, adult only, country e all inclusive hotel. A queste si aggiungono le strutture in commercializzazione esclusiva di Sardinia360.



"Oggi è sempre più importante semplificare le procedure, rendere snelli e fluidi i processi e arrivare tempestivamente con una proposta - spiega Marco Bongiovanni (nella foto), amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management Srl, società che possiede il tour operator Sardinia360 e la catena alberghiera Baja Hotels -. Abbiamo quindi deciso di rinnovare totalmente il nostro sito affinché possa rispondere a queste esigenze. Il sito, da oggi online, lancerà una nuova release che andrà ad arricchire le proposte di escursioni senza appesantire il sistema di prenotazione".



Nella sezione dedicata agli agenti di viaggi, copia perfetta della versione consumer, i dettaglianti potranno selezionare in pochi passaggi la tipologia di vacanza desiderata e le esperienze da vivere sul territorio. Nella sua area riservata l'agente vedrà inoltre immediatamente la tariffa netta a lui dedicata.