Spagna in agenzia: “Ecco perché sarà il motore dell’outgoing”

di Amina D'Addario

La Spagna sarà uno dei motori della ripartenza dell'outgoing italiano. È la certezza emersa dal convegno che ha inaugurato Spagna Virtuale 2021- Face 2 Face, l'evento b2b organizzato dall'Ente del turismo iberico.

"La Spagna - ha commentato il presidente Jorge Rubio Navarro, direttore dell'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma - è una meta amata da tantissime persone ed è anche per questo che stiamo cercando di agevolare il più rapidamente possibile il ritorno dei turisti".



L'andamento

"Sulla Spagna - ha sottolineato Gianni Rebecchi, presidente Assoviaggi - si stanno attivando molte richieste, sia per le vacanze balneari, che per i viaggi culturali. Ed è per questo che crediamo che potrà essere uno dei motori del nostro outgoing". Fiducia è stata espressa anche da Aldo Bevilacqua, direttore di Aidit: "Finalmente possiamo parlare di ripartenza, anche se siamo su numeri ben lontani dal pre-Covid. Dopo che è stato compresso per tanti mesi, il desiderio di viaggiare è molto forte e potrebbe ora favorire un processo di destagionalizzazione".



Ivana Jelinic, presidente di Fiavet, ha invece puntato l'attenzione sulla capacità della penisola iberica di coniugare il ritorno al pre-Covid con la sicurezza. "A Madrid ho trovato una città estremamente viva e dinamica, ma che ha grande attenzione per i protocolli, dal distanziamento sociale all'uso della mascherina. Ho visto grande voglia di tornare alla normalità, ma sempre con grande consapevolezza da parte della popolazione".