Diventare digitali e stabilire un’alleanza con i tour operator per andare a caccia della clientela. Sono questi alcuni dei passaggi fondamentali che dovrà affrontare la distribuzione nei prossimi mesi secondo Enrica Montanucci.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, la nostra Martina Tartaglino (a bordo di Msc Splendida insieme a 180 agenzie e 46 fornitori radunati dall’associazione) intervista la presidente di Maavi. Che ricorda come per le agenzie ora sia indispensabile diventare una vera categoria.