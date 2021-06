Sono bastate due settimane perché il tema dei ristori, la battaglia portata avanti dalle agenzie durante tutto l'inverno, passasse in secondo piano. Per i dettaglianti la priorità del momento è infatti vendere, chiudere pratiche e cercare per quanto possibile di mettere in sicurezza un anno che ha messo a dura prova la distribuzione organizzata. "Ormai sui ristori mi sono rassegnata - dice Giuseppina D'Ambrosio, titolare della Periscopio Viaggi di Bari -. Abbiamo ricevuto qualcosina, ma l'importante a questo punto è lavorare e mettere fieno in cascina in vista dell'inverno". Sulla stessa lunghezza d'onda Bruna Nardi della Golden Spider di Taranto: "Preferiamo lavorare perché - spiega - i ristori sono solo un palliativo, con cui non è possibile sopravvivere". Posizione intermedia quella di Savino Diliso, contitolare della Savio e Simone di Bari. "Questo è il momento di... (continua nella digital edition)