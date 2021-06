di Gaia Guarino

Una ripresa frammentata, è questo lo scenario del turismo nell'estate 2021. La nuova normalità si adatta alla realtà e per quanto riguarda la travel industry, emergono 4 trend che si stanno affermando, secondo l'indagine messa in campo da Amadeus, che individua le nuove tendenze per il mondo dei viaggi.

Bubble Travel

Viaggiare in una bolla, ossia in piena sicurezza da un Paese all'altro sfruttando le strutture Covid-safe e i corridoi di viaggio tra le nazioni. Mai come in questo caso è determinante il ruolo delle adv che creano pacchetti ad hoc soprattutto per famiglie e gruppi.



Workcation

Lavorare in modo flessibile e itinerante ha sancito il boom dei nomadi digitali che hanno detto addio all'ufficio e svolgono la propria attività da un hotel, sulla spiaggia o in una casa in affitto in giro per il mondo. Un nuovo mercato tutto da valorizzare.



Viaggio benefico

Viziarsi con viaggi di lusso, anche grazie ai risparmi dati dallo stop dello scorso anno, è una delle nuove tendenze. Dai dati di Amadeus emerge come in cima alla classifica ci siano gli abitanti di Parigi e Los Angeles che si dirigono in gran numero verso le località balneari di fascia alta. È il cosiddetto 'Revenge Travel', che spinge le persone a spostarsi di più e a spendere di più.



Viaggio Consapevole

Attenzione alla sostenibilità. Da una parte il bisogno di sicurezza al quale, per esempio, le compagnie aeree hanno risposto con più tecnologia touchless, dall'altra il rispetto dell'ambiente. La ricerca di Amadeus mostra che un terzo dei Millennials vorrebbe vedere una maggiore disponibilità di opzioni di viaggio eco-friendly e modi per ridurre le proprie emissioni di carbonio.