Generazione Z e Millennial: come viaggiano le nuove generazioni

Digitali e indipendenti: come viaggiano le nuove generazioni. È il tema della rubrica Hotel Hub sul nuovo numero di Turismo d’Italia di giugno 2021, disponibile su HotelMag. Secondo un recente studio effettuato sul sentiment degli Italiani rispetto alla situazione turismo e al desiderio di tornare a viaggiare, sono sette su dieci gli Italiani che hanno dichiarato di essere pronti a partire. Tra questi, spiccano in grande percentuale e motivati più che mai i Millennial, identificati come consumatori attenti ed esigenti, dinamici e digitali, ma che ricercano ancora nella comunicazione diretta e nel contatto umano la chiave per arrivare a formulare una soluzione personalizzata.

“Da un punto di vista legato al prodotto turistico e al loro modo di intendere il viaggio – spiega Giacomo Pini, ceo GpStudios -, quello che i Millennial desiderano e cercano è una vera e propria esperienza di viaggio, capace di arricchire la propria cultura e alimentare uno stato di benessere psico-fisico. Le soluzioni che preferiscono sono quelle green e slow. L’altra generazione che inizia a far capolino nel mondo dei viaggiatori del domani è quella chiamata Generazione Z, che tende a scegliere social e recensioni come uniche fonti per farsi guidare nel processo di acquisto”.



A livello di offerta, secondo l’esperto, sopravvivrà chi riuscirà a specializzarsi in termini di target e identità e chi sarà flessibile per adattarsi alle nuove esigenze dei clienti e alle nuove abitudini di acquisto e consumo. “Questo significa, per gli albergatori e gli operatori turistici – precisa Pini -, rinnovare la propria proposta, rivedere il proprio modello di business mantenendo comunque intatta la propria identità ed evolvere in generale il modo di approcciarsi al mercato”.



